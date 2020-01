Ita Center Park chega para mais uma temporada de diversão em Goiânia

O Ita Center Park, situado na área externa do Flamboyant Shopping Center, é garantia certa de diversão para os goianienses. Nessa temporada, as opções vão desde brinquedos para crianças como para os que gostam de muita adrenalina. Para os mais radicais estão o Free Style, Booster, Trenó Fantasma, Tapete, Surf, Skyp Dance, Brucomela, Evolution, Montanha com Loop, Auto Pista. Para as crianças, o Ita traz brinquedos como o Playground, Escaninha, Charrete, Montainha, Mini Motinha, Cama Elástica, entre outros.

Para brincar, é preciso comprar um passaporte que dá direito a curtir todas as atrações. Todos os visitantes que levarem um acompanhante pagam meia-entrada. Aqueles que não desejam utilizar os brinquedos, mas desejam acompanhar alguém dentro do parque, pagam pelo ingresso de acesso. O Ita Center Park possui ainda uma área alimentação para toda a família e vagas de estacionamento.

Serviço

Ita Center Park

Local: Área externa do Flamboyant Shopping

Horário de funcionamento:

Segunda a Sexta: das 17h às 22h

Sábado, domingo e feriados: das 16h às 22h

Valores Promocionais

* Todos que estiverem acompanhados por uma ou mais pessoas pagarão meia, não havendo necessidade de apresentar a carteira de estudante. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão.

Segunda a Sexta: R$ 40 (meia-entrada) – dá o direito de brincar quantas vezes quiser com apenas um passaporte.

Sábado, domingo e feriados: R$ 45 (meia-entrada) – dá o direito de brincar quantas vezes quiser com apenas um passaporte

Somente visitar o parque: R$ 5 (todos os dias)