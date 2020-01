Sesc abre matrículas para Cursos de Férias em Goiânia e Anápolis

O período de férias é uma excelente oportunidade para aprender coisas novas. Por isso, o Sesc Goiás está com matrículas abertas para os Cursos de Férias em Goiânia (Centro) e Anápolis. São cursos para todas as idades, nas áreas de música e dança. O público poderá participar de aulas de dança contemporânea, jazz, balé, violão, teclado, circo e muito mais!

As inscrições devem ser realizadas na unidade de interesse a R$ 38 para trabalhadores do comércio e seus dependentes com cartão Sesc atualizado; R$ 55 para conveniados; e R$ 65 para o público geral. As vagas são limitadas.

Confira a programação completa no site:

Sesc Centro: https://www.sescgo.com.br/evento/10629-cursos-de-ferias-sesc-centro

Sesc Anápolis: https://www.sescgo.com.br/evento/10554-cursos-de-ferias-sesc-anapolis