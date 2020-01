Bouganville disponibiliza vagas para carros híbridos e elétricos

O Shopping Bougainville inaugurou vagas verdes de estacionamento para carregamento de carros elétricos e híbridos. Para usar o espaço verde, o cliente precisa acionar o valet e solicitar o carregamento aos atendentes. A vaga é patrocinada pela Volvo e fica no G1 em frente ao Valet. O uso da tomada é totalmente gratuito, mas a cobrança pelo estacionamento fica a cargo do estabelecimento.

A rede de recarregamento de carros elétricos da Volvo será compatível com qualquer carro que possua compatibilidade com o padrão europeu de tomadas de carros elétricos, ou seja, modelos como o BMW i3 e toda linha Volvo T8 poderão fazer uso das tomadas. No caso dos Volvo XC60 T8 e S90 T8, as baterias serão 100% recarregadas em 3 horas por conta do uso de tomadas 220V com 16A.

Além das vagas verdes, o Bougainville disponibiliza vagas para mulheres grávidas. O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Henryque Sena do shopping Bougainville, em parceria com a artista plástica Tatianny Leão. A ideia foi transformar o que seria mais uma vaga, em uma experiência que transmitisse a sensação do amor de mãe. Trazendo leveza e naturalidade em cores que representam esse amor único. A proposta é dar mais comodidade e conforto para as mulheres que visitam o shopping.