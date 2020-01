Bolsonaro cancela ida ao Fórum Econômico Mundial, na Suíça

O presidente Jair Bolsonaro decidiu cancelar a ida ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, evento que ocorrerá entre os dias 21 e 24 deste mês. O cancelamento da viagem foi informado nesta quarta-feira, 8, pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros.

A informação foi divulgada em meio ao aumento da tensão no Oriente Médio, nos últimos dias, depois do ataque das Forças Armadas dos Estados Unidos, no Iraque, que resultou na morte de um dos militares de alta patente mais importantes do Irã, o general Qassem Soleimani. “O presidente e equipe de assessores analisam uma série de aspectos, aspectos econômicos, de segurança, políticos, e o somatório desses aspectos, quando levados à apreciação do presidente, lhe permitiu avaliar que não seria o caso, neste momento, de participar desse fórum”, afirmou Rêgo Barros a jornalistas, em entrevista no Palácio do Planalto. “Não é exclusivamente por questões de segurança que o presidente declinou da ida a Davos”, acrescentou o porta-voz.

Já a viagem para a Índia está mantida, disse Rêgo Barros. Bolsonaro é convidado especial para as comemorações do Dia da República da Índia, celebrado em 26 de janeiro. O presidente deve chegar ao país no dia 24 ou 25, e retornar no dia 28, mas a programação oficial da viagem ainda está sendo elaborada.

Descanso

Nesta quinta-feira, 9, o presidente viaja para o Guarujá (SP) e deve retornar a Brasília na terça-feira, 14. A filha caçula dele, Laura, deve acompanhá-lo. Bolsonaro pretende completar seu período de descanso, já que, na semana passada, antes do réveillon, ele antecipou o retorno a Brasília após ficar quatro dias na Bahia, onde pretendia passar o feriado de ano-novo descansando na base naval de Aratu, no subúrbio de Salvador.

Exames

Na manhã desta quarta, Bolsonaro foi ao Hospital da Força Aérea, na capital federal, para realizar e exames e consultas médicas. Segundo o porta-voz da Presidência, foram feitas avaliações nas áreas dermatológica, de cardiologia e de gastroenterologia. O presidente também foi atendido no consultório de Ricardo Camarinha, médico da Presidência da República. “Agora no final da tarde eu conversei com o doutor Camarinha e os resultados [dos exames] foram considerados completamente normais, então o nosso presidente segue firme, com saúde de ferro”, disse Rêgo Barros. (Agência Brasil)