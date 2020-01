Bombeiros mirins se formam

Poucas pessoas se preparam para atuar em um momento de perigo ou sabem prestar os primeiros socorros após um acidente. Nunca se sabe quando, mas podemos nos deparar com alguma situação de emergência e, quando não se tem o conhecimento sobre a melhor forma de agir, podemos não ter ideia de como atuar e até mesmo piorar a situação da vítima na tentativa de ajudar.

Momentos de dúvidas como essas dificilmente acontecerão com um grupo de dez crianças, que passaram por 15 dias de treinamentos, aprendendo sobre primeiros socorros, combate a princípio de incêndio, cidadania e meio ambiente, civismo. Elas se formarão no curso de Bombeiro Mirim na próxima sexta-feira, 10. A cerimônia está agendada para as 9 horas, no Estação da Moda Shopping.

De acordo com o tenente da reserva do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, Walter Alves Rêgo, os treinamentos foram realizados dentro do próprio Estação da Moda e no Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco. “É um projeto aberto às crianças da comunidade”, ressalta o tenente, que idealizou o projeto em 1995. Essa foi a sexta turma formada dentro do shopping.

Durante a formatura, os jovens demonstrarão na prática o que aprenderam durante os treinamentos. “Eles farão um rappel, combater um início de incêndio e fazer uma simulação de atendimento após um acidente. Tudo isso durante o evento”, explica Walter.

O tenente da reserva do Corpo de Bombeiros ainda destaca que a iniciativa tem como objetivo usar a educação para consolidar os bons valores entre as crianças. “Eles estão em um momento em que absorvem muitas informações e devemos usar isso para formar bons cidadãos que poderão ser nossos futuros governantes. Infelizmente, perdemos muitos dos nossos filhos para os vícios e para as drogas. Essa iniciativa tem a meta de resgatar as crianças, ensinar medidas que poderão ser usadas em momentos de emergência e unir as famílias”, conclui Walter.