Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré tem primeira edição do ano no domingo

A tradicional Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré, que reúne cerca de 100 expositores, terá a sua primeira edição de 2020 neste domingo, 12. O evento, que já está na 34ª edição desde que foi criado, será realizado das 08 às 15 horas, na área da Praça Tamandaré que fica junto à Rua 10, no Setor Oeste, em Goiânia, e contará com a participação de antiquários, artistas plásticos, colecionadores de relíquias e apaixonados por antiguidades.

O público poderá encontrar itens com até 10% de desconto, como cristaleiras, penteadeiras, namoradeiras, aparadores, coleções de discos de vinil e prataria. Também estarão disponíveis peças de decoração em bronze, cristais, louças, rodas de fiar, obras de arte e antiguidades variadas. A feira é coordenada pelo empresário Wanderlei Marques, que é proprietário do Antiquário Brechó Goiano, e pelo corretor de imóveis Erom Bira, que é um amante de antiguidades.

Marques ressalta uma das principais características do evento, a de incentivar o consumo consciente entre os goianos, já que os itens de antiquário são bastante duradouros, podendo ser utilizados por várias gerações. “Se não serve mais para você, serve para outro”, afirma. Ele também aponta mais vantagens oferecidas pelos expositores, como a possibilidade de adquirir as peças em dinheiro, no cartão de débito ou no cartão de crédito, em até três parcelas.

A variedade de produtos é outro ponto de destaque na feira. “Os clientes podem encontrar os principais antiquários, tanto os que possuem lojas físicas quanto os que têm lojas virtuais, num só local, com produtos que são os destaques de cada expositor em cada mês”, reforça o empresário. Além dos expositores de antiguidades, o evento conta com uma praça de alimentação com food trucks, com vários tipos de comidas e bebidas. Algumas das opções são tapioca, cachorro-quente e chope.

Atividades culturais

Quem for à Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré neste domingo (12) também poderá conferir diversas atividades culturais e atrações, a partir das 10 horas. Nesta edição, os professores da academia Melhoridade farão uma apresentação de dança especial para o público do evento. Já o músico Fran Sax tocará músicas clássicas com saxofone.

Outras atividades serão o Encontro Goiano de Pin Ups, feito pelos grupos Pin Up Girls Gyn e Liga Pin Up Goiás, e a presença de Damas de Época, que fazem parte do grupo Boulevard. A feira também contará com a participação do Clube dos Colecionadores Disney no Brasil, que levará histórias em quadrinhos, e das fiandeiras da Associação dos Idosos do Brasil (AIB), sediada em Goiânia.

Além de expor e vender seus trabalhos, elas fiarão diversas peças de tecido e cantarão músicas regionais. A Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré terá ainda, como uma de suas atrações, uma exposição de motos e carros antigos, promovida pelo Clube do Opala de Goiânia e pelo Clube do Veículo Antigo de Goiás (CVA-GO), por meio do Interclubes. Entre os veículos antigos da exposição estão os modelos Ford 1926, Chevrolet/GM 1958 e Vemag 1933.