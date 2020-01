Governador Ronaldo Caiado assegura quase R$ 300 milhões para Goiás

A maratona do governador Ronaldo Caiado em Brasília, no final do mês de dezembro, assegurou a Goiás o repasse, ainda dentro do orçamento de 2019, de mais quase R$ 300 milhões para projetos em várias áreas no Estado. Entre os ministérios visitados – e que se destacam no repasse de verba – estão o da Saúde, Educação, Agricultura e Cultura. Desde que assumiu o Executivo, Caiado não esconde a contribuição que recebe do governo federal, por meio do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ressalta nas entregas de obras e benefícios pelo interior goiano que sem o apoio da União não teria avançado em sua gestão.

Às vésperas do Natal e da celebração de Ano Novo, o governador intensificou as visitas acompanhado por secretários de Estado – como Adriano Baldy (Cultura), Adriano da Rocha Lima (Sedi) e Pedro Sales (Goinfra). Em visita no Ministério da Saúde, Caiado conseguiu para a Secretaria de Saúde um total de R$ 154,4 milhões que serão destinados ao custeio de procedimentos de Média e Alta Complexidade e habilitações de serviços de saúde. Na educação, área em que, no mês de novembro passado, o governador e o presidente Jair Bolsonaro entregaram 214 ônibus do transporte escolar, a verba assegurada foi de R$ 109 milhões para investimento em mais veículos para o transporte escolar, salas de aulas e coberturas de quadras.

A Secretaria de Cultura conquistou R$ 1 milhão para realizar o Canto da Primavera em Pirenópolis, em 2020. A Secretaria de Agricultura celebrou convênio de R$ 18,1 milhões com o Ministério da Agricultura para a aquisição de Patrulha Mecanizada, objetivando a melhoria de estradas vicinais, por meio da cessão dos equipamentos às prefeituras municipais. Outros R$ 3 milhões foram captados junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para obras de melhorias na rodovia GO-116, entre Flores de Goiás e São João D’Aliança.

Já para a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), o governador conseguiu a captação de R$ 3,4 milhões junto ao Ministério da Cidadania para investir em ações do Grupo Técnico Social de apoio às famílias rurais em situação de carência. Também assegurou junto ao Ministério da Agricultura R$ 1 milhão para a aquisição de 10 caminhonetes, que serão destinadas ao trabalho de assistência técnica em propriedades rurais de famílias com nível 5 de vulnerabilidade social, e outros recursos para a compra de outros 22 veículos e 22 notebooks, equipamentos destinados à prestação de assistência técnica em propriedades rurais.

Recursos quase perdidos

As negociações em Brasília ao longo de 2019 também evitaram que a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) devolvesse à União R$ 25 milhões por inércia da gestão passada. O recurso federal, que seria perdido, é utilizado agora para a retomada de obras do sistema socioeducativo. Entre elas estão os Centros de Atendimento Socioeducativo (CASEs) de Porangatu, Itaberaí e Itumbiara. São unidades cujos convênios com o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos expiravam em 2019 e foram prorrogados em novas datas suficientes para a conclusão das obras.

Bancada federal

As articulações do governador Ronaldo Caiado em Brasília viabilizaram ainda, junto à bancada goiana no Congresso Nacional, cerca de R$ 1,3 bilhão em emendas parlamentares para Goiás dentro do Projeto de Lei Orçamentária para 2020. Pela primeira vez na história do Governo de Goiás, os projetos prioritários para o Estado, em todas as áreas, foram organizados em um caderno de propostas entregue e discutido com a bancada goiana no Congresso Nacional. O trabalho foi elaborado pela Secretaria Geral da Governadoria e o Gabinete de Representação de Goiás no Distrito Federal.