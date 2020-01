Happy hour do Lozandes Shopping retorna nesta sexta-feira

O tradicional Happy Hour do Lozandes Shopping será retomado nesta sexta-feira, 10, após uma breve pausa de final de ano. A primeira atração de 2020 é a cantora Jaqueline Leal, que se apresenta a partir das 18 horas na praça de alimentação do centro de compras, localizado no Park Lozandes, na região leste de Goiânia. A entrada é gratuita e alguns bares e restaurantes do local fazem promoções durante o show.

Jaqueline Leal começou a cantar criança, com cerca de cinco anos, influenciada pelo pai, que é músico. Natural de Toledo, no Paraná, ela se mudou para Goiânia aos 15 anos, em busca de melhores chances para sua carreira e revela que nestes oito anos em terras goianas a capital a abraçou, além de sempre conseguiu se apresentar em bares, restaurantes, shoppings, eventos particulares, entre outros.

Aos 23 anos, a cantora, que também toca violão, canta diferentes estilos, se considera bem eclética e se formou recentemente em Psicologia. “Para 2020 pretendo me dedicar mais a música, já que antes precisava dividir o tempo com os estudos. Mesmo assim gravei um CD ano passado e seguirei fazendo sua divulgação”, revela Jaqueline sobre os planos para este ano. Para a apresentação desta sexta-feira ela diz que a expectativa é boa.

O gerente de marketing da QS Malls, empresa responsável pelo Lozandes Shopping, Marcelo Borges, explica que a intenção é tornar o Happy Hour do Lozandes como uma referência na agenda cultural da capital e como um espaço para novos talentos. “A presença e participação do público tem sido um termômetro positivo para seguir nessa direção, consolidando o Happy Hour do Lozandes como uma referência na agenda cultural de Goiânia”, ressaltou.