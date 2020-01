Papa pede para que Irã e Estados Unidos tenham autocontrole

Nesta quinta-feira, 9, o papa Francisco pediu, em um discurso feito anualmente que é conhecido como “O Estado do Mundo”, dirigido a embaixadores com credenciais no Vaticano, para que os Estados Unidos e o Irã evitem uma escalada de conflito e que persigam o diálogo e o autocontrole para evitar um confronto no Oriente Médio.

Foi o primeiro comentário direto sobre a crise atual. Na semana passada, os Estados Unidos mataram um Qassem Soleimani, chefe de uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã e um dos homens mais poderosos do país. Os americanos o assassinaram com um ataque com drone em Bagdá, no Iraque.

Segundo Trump, Qassem Soleimani era responsável pelas piores atrocidades cometidas pelo regime iraniano e estava planejando novos ataques quando foi assassinado. O presidente dos Estados Unidos, afirmou também que o iraniano “deveria ter sido eliminado há muito tempo”.

Em resposta, os iranianos prometeram vingança e agiram com um ataque a duas bases dos americanos no Iraque, onde foram disparados 22 mísseis, segundo informações nenhuma pessoa morreu nessa ofensiva.

As duas bases são consideradas estratégicas para a operação militar dos EUA na região e para o combate ao grupo Estado Islâmico.