Secult Goiás e ABC firmam parceria em projeto que valoriza os municípios

O secretário de Cultura (Secult Goiás), Adriano Baldy, esteve na Agência Brasil Central (ABC), na quarta-feira, 08, a convite do presidente José Roberto Leão, para dar início efetivo à parceria entre Secult Goiás e a Agência. Na ocasião, foram apresentadas pela equipe da ABC as propostas das primeiras ações do projeto que visa a veiculação de conteúdos culturais sobre os municípios goianos na TV Brasil Central e nas rádios Brasil Central AM e RBC FM.

Para Adriano Baldy, a iniciativa dá passos importantes na valorização do Estado de Goiás. “Por muito tempo, o foco das notícias ficou nos centros urbanos, aqueles locais que já têm desenvolvimento urbano e econômico. É hora de valorizar, apoiar, incentivar e tornar conhecidas, também, a história, a cultura e os potenciais das pequenas cidades goianas”, afirmou. “Estamos lisonjeados de fazer parte desse projeto, que crescerá e trará frutos, principalmente para as comunidades”, ressaltou Baldy.

Na oportunidade, Baldy destacou a relevância do engajamento da ABC na parceria. “A Agência tem toda a expertise, equipamentos, parque tecnológico, para garantir o êxito nesse projeto. Nós, da Secult, temos muitas ideias, muitas propostas e aceitamos os desafios”, disse.

Sobre as dificuldades financeira não apenas a Cultura, mas o Estado e o país têm enfrentado, Baldy ressalta que é possível superar. “Haja vista a forma como o nosso governador Ronaldo Caiado assumiu o Estado, com todas as dificuldades e um grande déficit e vem superando e mudando todo o quadro, nós também estamos correndo atrás de recursos”, frizou. Desde dezembro, quando assumiu a pasta, Baldy tem ido frequentemente à Brasília, em busca de recursos federais e emendas parlamentares. Para além dos recursos publicou, o secretário também destaca a possibilidade de busca entre as diversas empresas privadas que apoiam o setor cultural e o setor de comunicação. “Precisamos buscar parcerias, principalmente como esta da Secretaria da Cultura e a ABC, dentro do governo, para a gente criar uma sinergia, para potencializar e maximizar as nossas ações”, finalizou Baldy.

Participaram da reunião o presidente José Roberto Leão, a diretora de Telerradiodifusão, Imprensa Oficial e Site, Elizeth Araújo, o coordenador de Telejornalismo, Dyego Spíndola, e o gerente de Gestão e Finanças, Cláudio Orem.