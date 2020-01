Sesc Centro recebe o Cine Clubinho

Em Janeiro, as apresentações teatrais do Teatro Sesc Centro acontecem nos dias 17 e 18. Nos dias 23, 24 e 25, a casa recebe o Cine Clubinho, com filmes para toda a criançada e, o melhor, com entrada gratuita. A oportunidade é perfeita para tirar os pequenos de casa e curtir uma programação de muita qualidade!

O Teatro Sesc Centro fica no Sesc Centro, localizado na Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência pelo site bilheteriadigital.com.

Confira a programação:

Espetáculo: Uma história de amor ou um rato astronauta

Grupo: Zabriske

Data: 17/01 (sexta-feira)

Horário: 17h

Local: Teatro Sesc Centro

Classificação: Livre

Sinopse: Um baú e dois palhaços. Ana Banana quer viver uma história de amor e Juca Mole quer ser um rato asqueroso viajante do espaço. Para fazer tudo do seu jeito Juca Mole fecha Ana Banana no baú, mas Ana Banana surpreende! Como termina? Amor ou aventura?

Valores: R$ 5,00 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$15,00 (Inteira)

R$7,50 (Meia–entrada)

R$6,50 (Conveniado)

Espetáculo: Luas e Luas

Grupo: Zabriske

Data: 18/01 (sábado)

Horário: 16h

Local: Teatro Sesc Centro

Classificação: Livre

Sinopse: Luas e Luas é um espetáculo em que os palhaços Juca Mole e Ana Banana têm um baú cheio de surpresas para viverem a história de uma princesa, a boneca de Ana Banana, que quer a lua. São 60 minutos de jogo, brincadeiras e diversão para toda a família.

Valores: R$ 5,00 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$15,00 (Inteira)

R$7,50 (Meia–entrada)

R$6,50 (Conveniado)

Cine Clubinho

Entrada gratuita (de acordo com a capacidade do espaço)

Filme: O menino no espelho

O filme de aventura infantil trata de valores universais como a infância, a amizade e a descoberta do primeiro amor através de uma história com muita ação, humor e sensibilidade. A história acompanha o desenvolvimento de um garoto extremamente inventivo, criativo e livre.

Data: 23/01 (quinta-feira)

Horário: 17h

Classificação: Livre

Local: Teatro Sesc Centro

Filme: Historietas assombradas

Pepe é uma criança de 12 anos que vive com a avó, uma bruxa-empresária. Ao saber que foi adotado e que seus pais estão vivos, ele parte em uma aventura para encontrá-los. O menino atrai a atenção de Edmundo, um vilão biomecânico que precisa da energia de crianças para se tornar imortal, que rapta a avó de Pepe. Desta forma, o garoto e seus amigos precisam resgatá-la o quanto antes, ao mesmo tempo em que Pepe busca solucionar o mistério do desaparecimento de seus pais.

Data: 24/01 (sexta-feira)

Horário: 17h

Classificação: A partir de 9 anos

Local: Teatro Sesc Centro

Filme: Minha vida de abobrinha

Abobrinha é um apelido intrigante para um menino de 9 anos de idade, e sua história única, apesar de única, é surpreendentemente universal. Após a morte repentina de sua mãe, Abobrinha torna-se amigo do policial Raimundo, que acompanha o garoto até seu lar adotivo repleto de outros órfãos de sua idade. A princípio, Abobrinha luta para encontrar seu lugar nesse ambiente estranho e, por vezes, hostil. Assim, com a ajuda de Raimundo e novos amigos, Abobrinha aprende aos poucos a confiar, encontrar o amor verdadeiro e ao final uma nova família para si.

Data: 25/01 (sábado)

Horário: 16h

Classificação: a partir de 10 anos

Local: Teatro Sesc Centro