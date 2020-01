Prefeitura retoma obras da rede de drenagem na Goiás

A Prefeitura de Goiânia retoma nesta segunda-feira, 13, os serviços de construção da terceira etapa da rede de drenagem e do corredor do BRT na Avenida Goiás, entre a Avenida Anhanguera e a Rua 1, suspensos no final do ano passado a pedido dos lojistas.

O objetivo é concluir a obra, 420 m de extensão e com tubulação em Ribiloc (PVC) de 500 mm de diâmetro, em 60 dias úteis, dependendo da intensidade das chuvas durante esse período, e iniciar a execução na contramão da Avenida em abril, a partir da Avenida Independência.

Para a realização dos trabalhos, o trânsito sofrerá modificações, mas o cruzamento da Avenida Anhanguera continuará livre. Os serviços no local ocorrerão de uma única vez, quando a obra da outra pista estiver executada até a Anhanguera, dessa forma, evitará que o local seja bloqueado duas vezes.

Na última terça-feira, 7, a Prefeitura iniciou a execução de outro trecho de 55,8 m da rede na Avenida Oeste, entre a Rua 74 e a Leroy Merlim. A expectativa é de que os serviços sejam concluídos no final deste mês.

Trânsito

O condutor que for trafegar pela Avenida Goiás (sentido norte/sul), entre a Avenida Paranaíba e a Praça Cívica, será orientado a fazer a conversão à direita na Rua 04, até a Avenida Tocantins, por onde terá acesso à Praça Cívica e toda região Central.

O motorista que for circular pela Rua 03 (sentido oeste/leste), entre as avenidas Tocantins e Araguaia, fará a conversão à esquerda na Rua 9, depois à direita na Avenida Anhanguera e entrará na Rua 7, onde fará a conversão à esquerda para retomar o acesso à Rua 3.

Já o motorista que estiver em passagem pela Rua 15, no Centro (sentido leste/oeste), para acessar a Rua 2 – entre a Marginal Botafogo e a Avenida Araguaia – fará a conversão à esquerda na Rua 18, seguirá até a Rua 82 (anel externo da Praça Cívica), passando pelas avenidas Araguaia, Goiás e Tocantins, fazendo a conversão à direita na Rua 16, onde só será permitida a conversão à esquerda para seguir pela Rua 13 (continuação da Rua 2)

Ônibus

A partir de terça-feira, 14, a linha 605 (Bairro da Vitória/Campinas/Centro deixará de passar pela Rua 3, entre a Avenida Tocantins e Avenida Araguaia. A medida atende obras do BRT-Norte/Sul. A linha 605 terá o trajeto desviado para a Avenida Tocantins, Rua 1 e Avenida Araguaia e a partir desse trecho segue o itinerário normal. A mudança valerá por até 90 dias por causa do período chuvoso.

Com a mudança a CMTC desativou dois Pontos de Embarque e Desembarque- PEDs- no trecho da Rua 3 e avenidas Tocantins e Araguaia, e ativou outros dois já existentes na Avenida Tocantins e na Avenida Araguaia para atenderem a 605 também.