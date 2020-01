Confira a programação do Mercado da 74 para esta semana

O Centro Cultural Mercado Popular da 74 está com a programação repleta de atrações musicais que prometem diversão e alto astral para a população goianiense. Os shows são gratuitos e acontecem entre terça-feira, 14, e domingo, 19, sempre com início às 20h e término às 22h. Cantores e bandas goianas que garantem a boa música.

A publicitária Julyanna Martins marcou presença no último domingo, 12, em mais uma tarde de música com o grupo Clube do Samba, no esquenta para o Carnaval. Ela classifica o ambiente como familiar, tranquilo e seguro: “Sempre que posso gosto de vir com algumas amigas e nós gostamos bastante. É bem animado, um espaço de manifestação cultural, com música pra todos os gostos e idades. Acredito que este seja o caminho certo para a democratização do acesso cultural em Goiânia para todo tipo de público.”

Confira a programação desta semana:

14/01 – Jaqueline Leal – Pop Rock

15/01 – Grupo Dengo – Samba e Pagode

16/01 – Dom Barão – Pop Rock

18/01 – Marcos Antônio – MPB

19/01 – Clube do Samba – Esquenta Carnaval – Samba e Pagode

Entrada franca todos os dias