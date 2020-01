Dia Nacional do Fusca: Confraria de Carros Antigos retorna ao Passeio das Águas Shopping 

Com a velocidade e emoção de “Herbie – Meu fusca turbinado”, o Passeio das Águas Shopping recebe a II Confraria de Carros Antigos. O evento ocorre nos dias 18 e 19 de janeiro, em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, celebrado dia 20 deste mês. Para os que gostam de admirar a beleza dos “pequenos besouros” a exposição, que vai ser realizada na área de alimentação externa do shopping, será um prato cheio. A mostra reúne mais de 50 veículos da Volkswagen, que marcaram gerações. A entrada é gratuita.

Organizada pela Associação dos Proprietários de Carros Antigos (Apcar), a ação apresenta uma réplica do clássico Herbie, com suas faixas azul e vermelha e o número 53 estampado na sua lataria. “A minha paixão sempre foi ter um fusca dos anos 60. Então foquei em um dos filmes que mais assisti na minha infância, e assim consegui comprar algo que me remetesse a nostalgia dessa época”, conta o dono do carro Lucier José de Melo.

Além do encantador fusquinha, a feira traz um Fusca Táxi, nas tradicionais cores amarelo e preto. O veículo apresenta também faixas laterais quadriculadas e um luminoso no teto escrito “TÁXI”. O Fusca Azul, restaurado e com detalhes prateados também faz parte das atrações.

Os visitantes podem, também, conhecer o exemplar único da Polícia Rodoviária Federal, direto da década de 40. E quem disse que as garotas não entendem de quatro rodas? Prova disso é o Fusca Penélope, todo cor-de-rosa e ainda com direito a cílios postiços para encantar o público.

O Fusca foi lançado na década de 1930 na Alemanha, mas só começou a ser produzido no Brasil em 1959 e se tornou um dos modelos mais populares do país. Em 1996, o carro deixou de ser produzido. Só em Goiás, há 63.008 unidades de Fuscas registradas. Quase um terço desse montante, cerca de 20.860, estão em Goiânia, conforme dados do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Ou seja, não é difícil encontrar um amante do modelo por aí.

Para o organizador do evento, Zikdinha Capeleti, essa é uma oportunidade para de mostrar a paixão nacional pelos fuscas, além de outros carros que marcaram época. “Vamos reunir mais de 42 clubes de carros antigos, sendo a maioria deles dos anos de 1927, 1940, 1950, 1951, 1960 a 1994. É uma maneira de mostrar o nosso orgulho e amor pelos carros e passar isso para a comunidade”, revela.

A Confraria conta, também, com uma exposição, simultânea aos fuscas, no estacionamento laranja de outros carros antigos. Com mais de 100 itens, entre os carros que se encontram na mostra estão: Chevrolet Opala, VW Kombi, VW Gol GTI, Ford Maverick, Ford Escort Xr3 e Chevrolet Chevette.

Para fechar com chave de ouro, a mostra terá com uma para os expositores. As categorias são de Fusca Mais Original, Fusca Mais Personalizado, Fusca Mais Feminino, Fusca Rat-Look, Fusca Mais Antigo, Carro Mais Personalizado e outras.

Os veículos estarão estacionados na área externa da praça de alimentação e no estacionamento laranja e podem ser visitados sábado (18), 10h às 22h, e domingo (19), das 11h às 20h. A ação é gratuita.