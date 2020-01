Forró da solidariedade

O forró é um estilo de dança de salão e uma das danças típicas mais populares do Brasil. Esse ritmo brasileiro agora também ganha um caráter solidário. Ainda embalada pelo clima de compaixão do fim de ano, a escola de arte, Somos Vivência em Arte, realiza no próximo dia 17 de janeiro, sexta-feira, às 19h, seu primeiro aulão beneficente. Nesta primeira edição do evento solidário, os alunos irão iniciar na dança de salão aprendendo os passos do tradicional forró pé de serra.

“Vamos iniciar com o forró por ser o ritmo mais eclético da dança de salão. Hoje, em Goiânia, tem crescido bastante esse cenário musical, também temos grandes apresentações de forró na capital e sabemos que aqueles que se interessam pela dança geralmente escolhem esse estilo”, explica o diretor da escola de arte, Jairo Rodarte

São esperadas cerca de 100 pessoas no evento. Para participar os interessados contribuem com 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a uma instituição de caridade da capital. As inscrições podem ser feitas momentos antes de iniciar o curso de dança que é aberto a todas as idades.

“A ideia é, a cada mês, fazer um aulão assim, com ritmos variados, para mostrar para os goianienses que a dança é para todos. Muitos tem vontade de dançar, mas ainda acreditam que só aqueles que possuem molejo conseguem executar os passos, e isso é um grande mito. Por isso resolvemos unir o útil com o agradável: aproximar a sociedade da dança de salão e ajudar instituições de caridade”, conta Rodarte.