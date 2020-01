Sesc Anápolis está com matrículas abertas para Educação Infantil

A unidade do Sesc em Anápolis está com matrículas abertas para a Educação Infantil. São 30 vagas para crianças de 3 a 5 anos de idade com turmas no período matutino e vespertino. Além dos trabalhadores do comércio, bens, serviços e turismo, as inscrições estão disponíveis também para o público em geral.

A matrícula deve ser realizada presencialmente na unidade, localizada na Avenida Santos Dumont, bairro Jundiaí, em Anápolis. As aulas terão início no dia 20 de janeiro.

A Educação Infantil do Sesc oferece aulas com enfoque para os aspectos afetivo, cognitivo e social, na perspectiva sociointeracionista e construtivista. Os trabalhos são desenvolvidos com base em projetos didáticos e eixos de atividades agrupados nas áreas do conhecimento: artes; práticas de oralidade, leitura e escrita; natureza e sociedade; corpo e movimento; música e Matemática. Todo o planejamento é participativo envolvendo professores, crianças e família.

Informações pelo site sescgo.com.br ou pelo telefone (62) 3902- 6916/6918 /2019.