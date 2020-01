Educação convoca mais 280 profissionais em processo seletivo

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), publicou na última quarta-feira, 15, edital de convocação de 280 profissionais aprovados no Processo Seletivo Simplificado 2/2019. Publicado no Diário Oficial do Município (DOM), o chamamento conta com pedagogos e professores de áreas como matemática, português, artes visuais e educação física.

O Processo Seletivo 2/2019 é destinado ao provimento de vagas oriundas de vacâncias, aumento de demanda, aposentadorias, exonerações, óbitos, ampliações de novas unidades e salas modulares, além da municipalização de algumas escolas de Ensino Fundamental.

A convocação foi feita por região, de acordo com a inscrição de cada candidato. Os candidatos têm os dias 17/1, 20/1 e 21/1, das 8h às 12h e das 14h às 18h, para comparecem à sede da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), Rua 226 com Rua 236, nº 794, Setor Leste Universitário, munidos de todos os documentos exigidos em edital.

O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período ou, ainda, até 60 dias após a homologação do Concurso Público, nomeação e posse de servidores concursados. O resultado, assim como a documentação exigida, pode ser verificado aqui.