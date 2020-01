Personagens oficiais da Turma da Mônica chegam a Goiânia

A partir desta sexta-feira, 17, os fãs de Mônica e do Cebolinha têm encontro marcado no Shopping Cerrado, em Goiânia. Isso porque a Estação Turma da Mônica, localizada no piso 1 do centro de compras, passará a realizar sessões de fotos com os clássicos e amados personagens criados por Mauricio de Sousa.

A gerente de comunicação e marketing do parque, Luisa Seronni, reitera que a Estação Turma da Mônica de Goiânia passará a contar com a participação fixa dos personagens oficiais. “Os encontros acontecerão nas sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, sempre às 14h30, 16h, 17h e 18h30, como uma forma de transformar as histórias em quadrinhos em experiências ao vivo, de forma lúdica, educativa e cultural, e possibilitar que os fãs sintam-se parte dos moradores do bairro do Limoeiro”, explica.

As sessões terão duração de 30 minutos e acontecerão por ordem de chegada, sem distribuição de senhas ou reserva de lugares, até segunda ordem. Vale ressaltar que os personagens atenderão tanto adultos quanto crianças que estiverem na Estação Turma da Mônica, ou seja, mediante a compra de ingresso.

Para crianças entre 2 e 12 anos de idade, os ingressos custam R$ 45 de segunda a sexta-feira e R$ 49 aos sábados, domingos e feriados. Crianças de até 1 ano e 11 meses não pagam. Já adultos acompanhantes pagam R$ 10, em qualquer dia da semana. A Estação funciona de segunda a sexta-feira, das 14 às 21 horas, e aos finais de semana, das 11 às 21 horas.

A Estação Turma da Mônica, que foi a primeira inaugurada no Brasil e fixa no Shopping Cerrado, tem 1.600 m² e possui 13 atrações tematizadas e inspiradas no incrível mundo das histórias em quadrinhos de Mauricio de Sousa, além de estrutura completa de lazer e conforto, banheiros próprios, lojinha e salão de festas. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.