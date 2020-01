Prefeitura e Senac oferecem cursos de qualificação para servidores

A Prefeitura de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Goiás (Senac) disponibilizam aos funcionários públicos municipais cursos gratuitos e profissionalizantes para o primeiro semestre de 2020.

Conforme a demanda de cada secretaria, a Escola de Governo Darci Accorsi, órgão municipal responsável pela capacitação dos servidores, organizou o cronograma de cursos voltados para variados setores, como Excel avançado, Noções Fundamentais do Setor Público, Primeiros Socorros, Ética e Serviço Público, Gestão e Fiscalização de Contratos, dentre outros temas.

Dependendo do curso, o número máximo de participantes pode ser até 25 alunos e as aulas têm duração de uma semana, tanto no período matutino quanto no vespertino. A carga horária varia de 20 a 140 horas. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição do curso escolhido pela Intranet ou entrar em contato com o representante de sua secretaria encarregado de validar as matrículas.

A Superintendente de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento da Semad, Graziella Flávia, afirma que os cursos são formas de diminuir as falhas dentro das secretarias. “Cada gestor deve ficar atento à sua equipe, indicando as pessoas para realizarem os cursos oferecidos”.

O secretário municipal de Administração, Agenor Mariano, afirma que essa oportunidade de aprendizagem é essencial para atualização de conhecimentos. “Essa parceria da Prefeitura com o Senac tenta oferecer aos servidores um processo de reciclagem, agregando valor no dia a dia do desempenho profissional”.

As aulas são ministradas no Senac do Setor Aeroporto, situado na Rua 31-A, número 43.