Samba no pé

Considerada a melhor ressaca de carnaval de Goiânia, o Batuque do Neris está de volta e ainda melhor. A convite da Cervejaria Selecta o produtor Jorge Neris realizará seu “Batuque do Neris”, que agora se tornou um projeto voltado para valorização do samba, 3 vezes durante o ano de 2020. A primeira edição deste ano acontecerá na Boate Chicago 10, localizada no Jardim América no dia 07 de março e terá como atração o cantor Marquynhos Sp. O ingresso inclui chopp, petiscos, abadá e caneca personalizados. Como é de se esperar, o evento ainda promete grandes surpresas.

Serviço

Valores: R$90,00 (unisex)

Incluso: Open de Chopp Selecta Beer, petiscos do Buffet Márcio Rios Gastronomia, drinks com Gin, Suco, refrigerante e água

Endereço: Boate Chicago 10 – Av. C, 104 – Q 301, 947 – Jardim América