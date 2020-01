Roberto Alvim parafraseia discurso do nazista Joseph Goebbels e causa indignação

Um vídeo, postado pela Secretaria Especial da Cultura do governo Bolsonaro, em que o secretário da Cultura, Roberto Alvim, copia trechos de discurso do ministro da Propaganda do regime nazista, Joseph Goebbels, sobre as artes provocou uma onda de indignação nas redes sociais na madrugada desta sexta. O vídeo foi postado para divulgar o Prêmio Nacional das Artes, lançado horas antes em live com a participação do próprio presidente.

“A arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada”, disse o ministro de cultura e comunicação de Hitler em um pronunciamento para diretores de teatro, segundo o livro “Goebbels: a Biography”, de Peter Longerich.

“A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada”, diz Alvim no vídeo postado nas redes sociais.

Além dos trechos do pronunciamento, várias personalidades compararam a estética do vídeo, a aparência do secretário, o vocabulário, o tom de voz e a trilha sonora escolhida com a divulgação à propaganda nazista.