Coletivo Jovem abre inscrições para capacitação de jovens em Goiás 

Com o objetivo de conectar jovens a oportunidades de emprego, o Coletivo Jovem anuncia a abertura de mais um ciclo de capacitação e desenvolvimento profissional, com foco em temas como Comunicação, Marketing e Vendas e Produção de Eventos, para aqueles que tenham entre 16 e 25 anos, que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio.

As inscrições estarão abertas de 22 a 31 de janeiro ou enquanto houver vagas. Para matricular-se no curso, os interessados devem se dirigir a unidade do Coletivo Jovem que fica situada em Goiânia-GO, no endereço Jardim Nova Esperança – Coletivo OSCEIA – Endereço: Rua União esquina com a Rua da Paz Qd. 176, Lt. 10 – Unidade 3 – Tel: (62) 3297-3117 – Goiânia – GO.

Para participar, é necessário ter em mãos duas fotos 3×4, xerox do RG e CPF, comprovante de escolaridade e residência. Se for menor de idade, deve ir acompanhado de um responsável, que deve levar o original e uma cópia do RG.

As aulas do Coletivo Jovem, que começam no dia 03 de fevereiro, acontecem duas vezes por semana, cada uma com duração de duas horas e, durante o programa, o participante é convidado a pensar no seu plano de vida, além de desenvolver projetos práticos nas comunidades onde mora.

Em sala de aula, o método de ensino abrange não só conteúdos sobre temas e orientações comportamentais, mas também aplicações lúdicas e exercícios práticos, nos quais os jovens conseguem executar a teoria aprendida. O curso oferece ainda um workshop que permite que os participantes conheçam de perto o mercado de trabalho através da ótica de profissionais mais experientes, além de entenderem a importância da qualificação e o desenvolvimento de competências profissionais essenciais para quem quer conquistar o primeiro emprego.

Ao final desse período, os jovens poderão ser encaminhados para participação em processos seletivos de empresas parceiras do programa, além das fábricas do Sistema Coca-Cola Brasil.

Presente em cerca de 70 comunidades brasileiras, essa iniciativa nasceu em 2009 e é realizada pelo Instituto Coca-Cola Brasil em parceria com a Bandeirantes. No Coletivo Jovem, a metodologia desenvolvida possui 80% do conteúdo voltado para o desenvolvimento socioemocional dos jovens, garantindo que escolhas profissionais sejam tomadas de maneira planejada e estejam conectadas com um plano de vida maior.

Para mais informações, acesse o site www.coletivojovem.com.br ou ligue para 0800-021-2121.