Obras do BRT- Norte/Sul alteram operação do transporte em mais uma etapa

A partir de segunda-feira, 20, a CMTC promoverá mais uma alteração de trajeto para linhas do transporte coletivo que passam pela Avenida Goiás. As 18 linhas que foram desviadas no último dia 6 agora terão que passar pela via de concreto já construída para receber os ônibus do BRT. São elas: 002, 003, 007, 008, 017, 029, 035, 042, 168, 169, 170, 180, 187, 193, 225, 277, 405 e 611. A mudança não afeta o usuário, somente altera o lado em que a frota irá operar na avenida. O motivo dessa alteração é a drenagem que precisa ser feita no corredor. O tempo estimado da obra é de 30 dias.

Veja como ficará o trajeto das 18 linhas

Desvio: Quando o ônibus estiver na Avenida Goiás, sentido Praça Cívica entre o Terminal Rodoviário até a Avenida Independência, o motorista seguirá pelo lado esquerdo da via pelo pavimento rígido de concreto. Não houve criação de pontos de embarque e nem desativados.