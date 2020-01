Estão abertas as inscrições para os cursos culturais do Núcleo Livre de Artes em Goiânia e Anápolis. Entre as opções de atividades estão os cursos de teatro, dança e música para as mais variadas idades.

Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo com cartão Sesc atualizado pagam apenas R$ 205 o semestre. O valor para conveniados é R$ 296 e para o público em geral é R$ 614.

As inscrições devem ser realizadas na unidade e as vagas são limitadas.

Confira a programação no site:

SESC ANÁPOLIS

SESC CENTRO