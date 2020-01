CMTC altera rota da linha 146

A partir da próxima quarta-feira (22/1) os moradores do Parque Tremendão que utilizam a linha 146 – T. Pe. Pelágio / Pq. Tremendão / T. Rec. do Bosque vão ter novo atendimento na linha. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) acatou o pedido da comunidade local para que rota volte a incluir a Rua da Divisa, e com o retorno desse trajeto algumas mudanças foram promovidas para o embarque e desembarque com a criação de novos pontos e desativação de outros.

Pelo novo itinerário, a Avenida Mangalô terá dois PEDs novos, e a Avenida Imperial e a Rua Sol Nascente terão um novo PED cada uma. Para a Rua da Divisa serão cinco novos PEDs e na Rua F dois novos pontos.

No trecho desativado o usuário precisa estar atento porque na Avenida Contorno cinco PEDs não funcionarão mais para a linha 146, esses PEDs continuarão operando para a linha 717- T. Pe. Pelágio / Bro. Jd. Vitória – Via Novo Planalto. A 717 também atenderá o único PED desativado para a linha 146 na Rua JH-1. Nesse ponto o usuário com desejo de embarque na Avenida Contorno caminhará 60 metros até a via.

Quem estiver na Rua E poderá descer em um PED demarcado também para a linha 717 com distância de 295 metros para o novo itinerário da linha 146 pela Avenida Contorno.

Na Rua 2, quatro PEDs deixam de atender no plano operacional da 146 mas continuam sendo referência para a 717. A distância para a Avenida Contorno é de 500 metros e de 135 metros para a Rua F nas linhas: 134, 178 e 938.

A CMTC informa que para a Rua I (no sentido T. Pe Pelágio) o atendimento será mantido já no sentido Terminal Recanto do Bosque seis PEDs serão desativados a partir do dia 22, com o usuário tendo que caminhar no máximo 545 metros para a Rua da Divisa para ter acesso a linha 146 se o desejo for o Terminal Recanto do Bosque e Rua 25 de Março.

Denominação das Linhas: 134 – T. Pe. Pelágio / Jd. Curitiba, 178 – Jd. Curitiba / T. Pç. A, 717 – T. Pe. Pelágio / Bro. Jd. Vitória – Via Novo Planalto e 938 – Jd. Curitiba / T. Pç. A / T. Cruzeiro.