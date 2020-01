Príncipe Charles vai dar mesada a Harry e Meghan por um ano

Sem receber nenhum centavo do Fundo Soberano da rainha (que financia membros da família real que representam a Coroa), o príncipe Harry e Meghan Markle vão receber uma mesada de Charles por um ano. Segundo informações do “Daily Mail”, o futuro rei deixou claro, no entanto, que a fonte de dinheiro não é ‘inesgotável’.

O financiamento do pai, ainda segundo o jornal, não virá dos impostos que recebe pelo ducado da Cornualha, e sim de sua fortuna pessoal.

No último sábado, foi comunicado o acordo entre Elizabeth II e o neto: eles não vão mais usar o título de “alteza real”, não receberão mais nada do Fundo Soberano, não representarão a Coroa em eventos oficiais e vão devolver os 2,4 milhões gastos na reforma de Frogmore House, palácio que será a base do casal no Reino Unido.

Na noite do último domingo, o príncipe falou pela primeira vez sobre a saída e disse estar profundamente triste em ter sido obrigado a tomar esse passo. (G1)