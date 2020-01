Orcs – Os Ogros Gigantes invadem Goiânia 

O Passeio das Águas Shopping traz para Goiânia, para aproveitar o final das férias escolares, uma atração diferente e inusitada que promete transportar adultos e crianças para a Idade Média, é a exposição Orcs – Os Ogros Gigante, que acontece até o dia 26 de fevereiro. A mostra, que é gratuita, conta com seis réplicas gigantes, que variam de 2 a 5 metros de altura, e está montada perto das escadas rolantes centrais, próximo à Vivara.

As esculturas prometem encantar os visitantes pelo tamanho e veracidade das reproduções cuidadosamente desenvolvidas para expressar toda a robustez dos Orcs. Com características e temperamentos diferenciados a exposição apresenta, o Gratuk: desbravador da tribo, tem 4 metros de altura; o Dadur: elemento surpresa, com 2,5 metros de altura; Dahkgrom: é o comilão da tribo com 3,5 metros de altura; o Gulgash é o líder dos ORCs com 5,5 metros de altura; o Drakoah é uma fêmea forte e guerreira que defende seu bebê dos perigos, com 3,5 metros de altura; e o Thak é o valente bebê da tribo com 1,5 metros de altura.

Os ogros foram popularizados nos romances de J.R.R. Tolkien, como “O Hobbit” e “O Senhor dos Anéis”, e são conhecidos como criaturas usadas como soldados que foram criadas para impor medo. Já no filme “Shrek”, os personagens ganharam uma versão mais adorável, caindo no gosto da criançada. O filme Trolls traz ogros também em sua versão mais fofa, coloridos e dançantes.

“Apesar de ser um evento infantil, com certeza o Orcs é uma atração para toda família. Os bonecos e os cenários criados impressionam até os adultos e prometem seduzir o público geek”, afirma Rommel Sena, gerente de marketing do Passeio das Águas Shopping.

A mostra também tem uma área interativa com atividades para os pequenos, com pista de boliche medieval e estação de arco e flecha, que é permitido para crianças de 4 anos até 12 anos. E a área baby, com piscina de bolinhas, que podem brincar crianças de 0 até 3 anos de idade. O espaço, montado em frente a Polishop, conta com monitores que deixam a diversão ainda melhor para a criançada.

A exposição Orcs

Os Ogros Gigante funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h30, e aos domingos, das 11h às 21h. Já o espaço infantil abre de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.