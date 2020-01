Projeto Sesc Saúde em Dia realiza palestra gratuita sobre Saúde Mental

No dia 22 de janeiro, quarta-feira, o Sesc Centro realiza mais uma edição do projeto Sesc Saúde em Dia, com a palestra “Janeiro Branco: a importância do cuidado com a Saúde Mental”. O momento será conduzido pela médica psiquiatra e professora Dra. Talita Braga e terá início às 19h.

O objetivo da ação é incentivar as pessoas a pensarem a respeito das suas vidas, dos seus relacionamentos e do que andam fazendo para investir e garantir a Saúde Mental e a Saúde Emocional em suas vidas e nas vidas das pessoas ao seu redor, além de contribuir, decisivamente, para a construção, o fortalecimento e a disseminação de uma “cultura da Saúde Mental” favorável.

O evento é gratuito e as inscrições devem ser realizadas pelo site sescgo.com.br. As vagas são limitadas e haverá emissão de certificado. Para mais informações ligue no telefone (62) 3933-1723.