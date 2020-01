Esporte em Ação oferece 130 vagas para natação

As inscrições estão abertas para a modalidade Natação do programa Esporte em Ação, da Prefeitura. São 130 vagas para crianças de 07 a 13 anos no período matutino e vespertino, com aulas gratuitas na UniEvangélica. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de janeiro no departamento de Apoio Técnico, na Secretaria de Esportes, localizado no Ginásio Internacional Newton de Faria.

Os interessados devem levar documentos pessoais, tanto da criança quanto do responsável, além de declaração escolar. O analista de Esportes, Danilo Trombiero, explica como funcionará o método de escolha dos participantes. ‘‘Por sorteio. Após todas as crianças serem inscritas, acontece o sorteio no dia 27. As matrículas iniciam um dia depois’’, disse.

Requisitos para inscrição da modalidade Natação (130 vagas)

*Crianças de 07 a 13 anos (completos em 2020)

*Mínimo de 1,40m de altura

*Estudar em rede pública ou conveniada

*Levar documentos pessoais, tanto da criança quanto do responsável, e declaração escolar

Obs: Alunos não assíduos nos anos de 2018 e 2019 não poderão se inscrever