Operação Sofisma apura superfaturamento e fraude em contratos de órgãos do governo com sites e blogs

Uma operação da Polícia Civil está investigando a existência de fraudes e superfaturamentos de contratos entre a Agência Brasil Central (ABC), o Departamento de Trânsito de Goiás (Detran) e sites e blogs de Goiás. A Operação Sofisma, que mobilizou cerca de 100 policiais na manhã desta quinta-feira, 23, cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e em órgãos do governo.

Segundo as investigações, as irregularidades aconteciam na divulgação de campanhas educativas de vários órgãos do governo estadual. As fraudes começaram a acontecer em 2014 e teriam se estendido até 2017. O esquema de corrupção dentro da estrutura de comunicação do Governo de Goiás consistia no direcionamento de verbas públicas para sites e blogs ligados ao grupo que comandava o executivo estadual.

Não houve mandados de prisão, apenas busca e apreensões. No entanto, quatro pessoas foram intimadas para serem interrogadas.