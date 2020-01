Prefeito vistoria locais e determina ação imediata contra estragos da chuva

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, vistoriou, na manhã desta quarta-feira, 22, regiões da capital que sofreram danos provocados pelo grande volume de chuva que caiu na terça-feira, 21, e determinou ação rápida e concentrada para consertar os estragos. Acompanhado do secretário de Infraestrutura (Seinfra), Dolzonan Mattos, e de representantes da Defesa Civil, Iris esteve no Córrego Caveirinha, no Recreio Panorama, local em que uma ponte foi levada pela água após 91 mm de chuva, valor seis vezes acima do normal, de acordo com a Defesa Civil.

“Quando ocorre uma chuva da dimensão desta de terça-feira já ficamos atentos e aqui nessa passagem iremos agir da forma mais rápida para que venha permitir o trânsito no local”, destaca o prefeito, que logo após seguiu para o Jardim Nova Esperança, na Avenida Central, região que sofreu alagamento.

“Estamos discutindo desde o início da manhã a dimensão dos danos e daremos rápida resposta à população após vir pessoalmente conhecer a profundidade dos estragos para facilitar as decisões das ações que serão tomadas”, explica o prefeito, após ver o relatório da Seinfra sobre os motivos que levou ao transbordamento do Córrego Caveirinha.

Ação imediata

O secretário de Infraestrutura afirma que enviou, ainda na terça-feira, 21, equipes da pasta para fazer os reparos nos locais danificados pela chuva. “Apesar dos danos no Jardim Nova Esperança, os técnicos da Seinfra foram aos locais e tomaram as medidas emergenciais ontem mesmo. Não tenho conhecimento de um volume de chuva tão acentuado nos últimos anos e tão acima do que era previsto pelo alerta que chegou inclusive do governo federal”, explica o titular de Infraestrutura.

No setor Nova Esperança, na Região Sudoeste, a previsão de chuva era de 22 mm, mas no período das 14h30 às 17h40, houve uma precipitação de 91 mm, acarretando o transbordamento do Córrego Caveirinha. Já no Bairro Goiá, na Região Oeste, a previsão de chuvas era de 18 mm, mas no período das 14h30 às 17h40, houve uma precipitação chuvosa de 46 mm.

Além dos reparos emergenciais feitos pelas equipes da Seinfra, a pasta providencia uma licitação emergencial para a construção de uma nova estrutura sobre o Córrego Caveirinha. A Prefeitura executou, no mês passado, um serviço emergencial para reparos no encabeçamento da ponte e colocou uma defensa para isolar a pista onde o serviço foi realizado. A Avenida C estava interditada com manilhas de concreto, mas a população retirou o bloqueio e passava pelo local.

A ponte da Avenida Padre Monte, no Bairro Goiá, já foi sinalizada e a secretaria fará um diagnóstico para tomar as devidas providências. Uma equipe operacional está trabalhando na Avenida Gabriel Henrique, no Residencial Goiânia Viva. Com a chuva de ontem o Córrego transbordou e levou parte do muro de proteção da ponte. Hoje, uma equipe operacional da secretaria está na Avenida Gabriel Henrique, Residencial Goiânia Viva, trabalhando nos estragos provocados pela forte chuva.

E em relação ao alagamento da Avenida Central, que liga o Jardim Nova Esperança ao Setor Finsocial, a Seinfra fará também um diagnóstico para ver se há necessidade de ampliação da rede.

Alerta

A Defesa Civil de Goiânia informa que, considerando as pancadas de chuva nos últimos dias e o aumento da umidade no solo, e a previsão de chuva até a próxima sexta-feira, 24, é recomendado à população que evite enfrentar áreas alagadas ou com enxurradas. Além disso, recomenda-se não permanecer sob árvores ou próximo de estruturas metálicas, equipamentos energizados, e se manter atento a trincas e rachaduras nos imóveis.

Nesta quarta, 22, juntamente com a Defesa Civil, a Seinfra continua monitorando e vistoriando os locais que sofreram alagamentos intensos para identificar os danos potenciais e está tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança da população em geral.

“Foi uma chuva excepcional, criando um volume de água impossível de se conter, mas queremos tranquilizar a população e dizer que estamos trabalhando com força total nos reparos e na contenção de danos”, afirma Dolzonan Mattos.