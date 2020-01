Cinco linhas de ônibus sofrem alteração para a festa Folia de Reis

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) fará o desvio de trajeto de ônibus que passam na Rua José Hermano e Avenida Marechal Deodoro nas proximidades da Matriz de Campinas.

A mudança será nesse fim de semana, 24 a 27, período escolhido para as celebrações do 19° Encontro de Folia de Reis. A operação no transporte começa amanhã, a partir das 18 horas, para que a organização do evento faça a montagem das tendas. No dia 27 encerram as comemorações e o trecho só será liberado após a desmontagem da festa.

Confira as alterações:

Um ponto de Embarque e Desembarque (PED) será desativado no trecho Rua José Hermano e Avenida Marechal Deodoro, tendo o usuário que caminhar cerca de 390 metros até a Praça Joaquim Lúcio e Rua Senador Moraes Filho.

Linhas desviadas

As linhas 014, 160, 166, 174 e 287 serão desviadas para a Avenida 24 de Outubro. A CMTC demarcou três PEDs para o atendimento a essas linhas na avenida.

Linha 014

Desvio pela Avenida 24 de Outubro e utilização de três PEDs já existentes. Um ponto foi desativado nesse período da festa na Rua José Hermano.

Linha 166

Desvio pela Rua Rio Verde e Avenida Sergipe. Em um pequeno trecho da Avenida 24 de Outubro um PED foi desativado, e o atendimento será feito por um ponto que fica antes e a 335 metros. Na Rua José Hermano um PED desativado e o atendimento será no ponto da Avenida Sergipe a 285 metros do embarque e desembarque habitual.

Linha 287

Em um trecho da Avenida 24 de Outubro essa linha ficará com dois PEDs desativados e com outro na Rua José Hermano. Atendimento realizado nos pontos anteriores.

Linhas 160, 168 e 174

Para essas linhas um pequeno trecho na Avenida 24 de Outubro terá um PED desativado e o atendimento será realizado no ponto anterior. Atenção para quem estiver na Avenida 24 de Outubro porque será preciso caminhar 335 metros até chegar ao ponto demarcado e que fica anterior ao desativado. Outro PED na Rua José Hermano também não vai atender o usuário durante a festa religiosa e o embarque e desembarque será realizado no ponto posterior ao de costume e com distância de 490 metros de caminhada até a Praça Joaquim Lúcio.