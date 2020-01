Ferramentas altamente tecnológicas, como drones, estão deixando de ser meros acessórios de entretenimento e estão se transformando em recursos do nosso cotidiano. Pensando nisso, pela primeira vez em Goiânia, a escola de tecnologia infantil Happy Code vai oferecer um curso de robótica com drones para crianças de 7 a 10 anos. As inscrições estão abertas e as aulas vão iniciar em fevereiro. O curso tem a duração de um ano. E quem se interessar pode fazer uma aula experimental grátis.

Relacionado