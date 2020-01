UFG oferece 6,4 mil vagas no SiSU 2020

A Universidade Federal de Goiás (UFG) vai oferecer 6.444 vagas no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2020, distribuídas em 149 cursos de graduação. As inscrições podem ser feitas entre os dias 21 a 26 de janeiro no site do SiSU (sisu.mec.gov.br). Do total de vagas, 3.209 são para ampla concorrência e 3.235 são destinadas a estudantes de escola pública, pretos, pardos e indígenas, conforme a Lei de Reserva de Vagas.

Importante ressaltar que, apesar de as Universidades Federais de Jataí (UFJ) e de Catalão (UFCAT) já terem sido criadas, as vagas para essas unidades ainda estão elencadas entre as vagas da UFG. Portanto, candidatos que se inscreverem para cursos nas cidades de Jataí e de Catalão devem estar cientes de que estão se inscrevendo nessas duas novas instituições.

Confirmação online

Após essa data, os aprovados terão do dia 29 a 31 de janeiro e do dia 3 a 4 de fevereiro para fazer a matrícula on-line na UFG, por meio do site sisu.ufg.br. Se não for feita a confirmação o candidato será eliminado.

Matrícula presencial

Após confirmar a matrícula no site, há a etapa da matrícula presencial (ver edital sisu.ufg.br). Os dois passos precisam ser cumpridos. Nesse momento, candidatos que solicitaram vaga pelo sistema de reserva de vagas terão que apresentar os documentos solicitados no edital, sob pena de perda da vaga, caso não apresentem todos os documentos. As matrículas são feitas conforme escalonamento nas seguintes datas:

Regional Goiânia: de 18 a 21/02 e 27/02

Regional Goiás: 20, 21 e 27/02

Regional Catalão e Jataí (1º e 2º etapa): 20 e 21/02 e 27/02

Segunda chamada

Também de 29 de janeiro a 4 de fevereiro, quem não foi convocado pode se inscrever para a lista de espera, mas terá que optar por um só curso. A segunda chamada será divulgada no dia 10 de fevereiro e a confirmação on-line será nos dias 11 e 12 de fevereiro. Candidatos que optaram pela UFG devem acompanhar os passos pelo edital da UFG e pelo site sisu.ufg.br.

Chamada Pública

As vagas não preenchidas na matrícula presencial serão direcionadas para uma chamada pública, cuja convocação será publicada no dia 06/03, e que será:

Na Regional Goiânia: de 10 a 13 e 16/03;

Na Regional Goiás: 10/03;

Na Universidade Federal de Jataí: 11 a 13/03;

Na Universidade Federal de Catalão: 12 e 13/03.