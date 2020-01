Coca-Cola Energy chega em Goiás e Tocantins

Coca-Cola Energy chega ao mercado nesta segunda-feira, 27, aos consumidores dos estados de Goiás e Tocantins pela Coca-Cola Bandeirantes. A nova bebida energética é uma combinação de cafeína, extrato de guaraná e vitaminas do complexo B, ingredientes que são fontes de naturais de energia. Até março, o produto estará disponível em todo o Brasil.

Com o gás de Coca-Cola, marca de refrigerante mais amada do mundo, Coca-Cola Energy tem a proposta de levar entusiasmo e sabor às diferentes atividades do dia a dia. O produto, sem adição de açúcar, reafirma ainda o compromisso da Coca-Cola Brasil de oferecer mais opções com menos calorias.

“A gente buscou criar uma bebida energética democrática, para que as pessoas possam ir além da sua rotina e dar um gás total no seu dia a dia. Nossa estratégia, como empresa total de bebidas, é oferecer uma ampla variedade para diferentes estilos de vida e ocasiões, e Coca-Cola Energy é o exemplo mais recente disso.”, afirma Bruno Blaschek, diretor de marketing de Coca-Cola.

A bebida energética (sabor citrus) está disponível em embalagens de 310ml contendo 96,1 mg de cafeína, o que corresponde a uma xícara e meia de café expresso ou três vezes a quantidade de cafeína quando comparado a Coca-Cola Original. A receita conta ainda com o extrato de guaraná e vitaminas B3 e B6.

A partir de fevereiro, Coca-Cola Energy fará parte da campanha “Vai no Gás”, de Coca-Cola, que retrata a conexão do público jovem com as experiências e emoções diárias. Com “Você no Gás Total”, a campanha da nova bebida, que dá o maior gás dentro do portfólio de Coca-Cola, mostra que as pessoas podem ir além da sua rotina.

Coca-Cola Energy será comercializada em lojas de conveniência, padarias, mercearias, bancas de jornal, supermercados, hipermercados e atacados de todo o Brasil. Preço sugerido: R$4.