Rápidas | Dicas para economizar na volta às aulas

Pais levaram um susto ao comprar o material escolar dos filhos este ano. É que alguns materiais subiram até 300%. Se você ainda não fez as compras para a volta às aulas, algumas dicas podem ajudá-lo a economizar: reaproveite materiais antigos. A maior diferença encontrada entre os produtos foi na borracha branca. O aumento foi de 333%, passando de R$ 0,60 para R$ 2,60. Faça pesquisas. Compre com antecedência (mesmo que essa dica não valha para este ano mais, guarde-a para os próximos). Se der, faça compras coletivas. Lojas dão descontos bons para compras em grupo ou em grandes quantidades. Pague parcelada a compra pelo preço à vista. A maioria das lojas venda no cartão em várias vezes sem juros.

Alvarás, licenças e certidões…

Começou neste mês o período para que as empresas façam a renovação do alvará de autorização sanitária junto à Vigilância Sanitária e Ambiental de Goiânia. A renovação será realizada pelo portal do contribuinte, no site da Prefeitura de Goiânia e não mais presencialmente. Todo o processo é feito no sistema Empresa Fácil com o objetivo de agilizar o atendimento ao contribuinte. Desde o início deste ano cerca de três mil alvarás foram renovados em Goiânia e a expectativa é de 24 mil renovações em 2020.

Concurso na Câmara

As inscrições para o concurso complementar da Câmara de Goiânia específico para pessoas com deficiência estão abertas desde o último dia 14 e vão até 29 de janeiro. São cinco vagas para provimento efetivo – 4 de assessor técnico legislativo e 1 de procurador jurídico legislativo – com salário inicial de R$ 7.246,71. A seleção complementa o concurso público realizado em 2018 pelo Poder Legislativo. O concurso público específico para pessoas portadoras de deficiência é resultado de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre a Câmara de Goiânia e o Ministério Público de Goiás (MP-GO) como parte das medidas para a homologação da seleção de 2018. Além dos cinco servidores em contratação, 75 aguardam convocação.

Ninho tucano

Depois de anunciar sua saída da presidência do PSDB, o prefeito de Trindade Jânio Darrot declinou da decisão depois de conversar com o ex-governador Marconi Perillo na última semana. Para amenizar o peso do comando sobre si, decidiu criar coordenações regionais para auxiliá-lo na tarefa de fortalecimento do partido para a disputa eleitoral deste ano.

Reforma

Como a Câmara Municipal de Goiânia volta suas atividades no dia 4, o plenário passa por reforma para modernização do sistema de som e vídeo, que passarão a operar em sistema totalmente digital com alta resolução (HD-4K), utilizados para a transmissão das sessões plenárias às terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras e das gravações das sessões solenes durante o período noturno.