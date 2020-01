Adriana Accorsi acredita que partido fará 5 vereadores na capital

A deputada estadual Delegada Adriana Accorsi (PT) tem afirmado que colocou seu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores como pré-candidata à Prefeitura de Goiânia e que o Partido dos Trabalhadores deve fazer cerca de cinco vereadores na capital nesta eleição de 2020. Ela acredita que a maioria das pessoas já se conscientizou dos objetivos da campanha de demonização do partido que culminou com a retirada da presidente Dilma e a prisão do ex-presidente Lula para a eleição de Bolsonaro e da direita em vários estados do país. “Se não tivesse essa perseguição, essa demonização do Partido dos Trabalhadores, com certeza estaríamos na presidência”.

Para Adriana, a farsa foi descoberta e hoje a maioria admite que houve um golpe. Para ela, a volta do PT ao poder se dará a partir dos municípios. “É importante ter o PT na Câmara Municipal. O Partido dos Trabalhadores não tem nenhum vereador hoje em Goiânia. Nosso desafio é eleger vereadores na capital para que eles discutam e defendam as ideias que nós acreditamos como a defesa da educação, a valorização das trabalhadoras e trabalhadores, o direito das pessoas, lutar contra toda forma de preconceito e discriminação, defender a democracia”.