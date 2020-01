Blocos de carnaval já vendem ingressos para festa

Em sua 18ª edição, o Carnaval dos Amigos, evento que acontece em Goiânia uma semana antes do carnaval, reúne desde 2003 foliões pelas principais ruas em torno do Parque Vaca Brava. Marchinhas de carnaval dominam a festa que tem como característica a organização, segurança, bebida, comida e muita diversão. De acordo com a organização do Carnaval dos Amigos, a festa reuniu em 2019 mais de 70 mil pessoas. A estimativa para este ano é a de que 100 mil pessoas participem da festa e para isso, os ingressos que custam em média 250 reais já são vendidos pelos oito blocos oficiais do evento.

Para quem é novo na folia e não sabe como funciona, vai a dica: compre logo seu ingresso para a festa. Os blocos oficiais são o Bloquinho do Cateretê, o Bloco Carna Rock Goiânia, o Bloco do Café Nice, o Blokinho Aê, o Bloco Toca Guitarra, o Bloquinho da Mada e o Bloco do Cerrado. Cada um traz suas atrações, com cantores, bandas, djs conhecidos do público goianiense, tudo com open bar e open food. É só preparar o abadá, tomar bastante água e pegar o confete e a serpentina.

A festa em Goiânia acontece dia 15 de fevereiro. As concentrações acontecem nos bares e restaurantes que promovem os blocos, que saem em desfile pelas ruas do Setor Bueno, encontrando no Parque Vaca Brava, onde acontecem shows gratuitos. É a hora de provar que na terra do pequi também tem gente que sabe sambar. Boa folia!