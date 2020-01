Cadastramento do Passe Livre Estudantil está disponível

O cadastramento e o recadastramento do Passe Livre estudantil começou no último dia 20 e segue até o dia 31 de março. Em 2019, 94,2 mil estudantes da região metropolitana e 9,7 mil de Anápolis foram cadastrados ou recadastrados no programa, que recebeu recursos na ordem de R$ 80 milhões. Para 2020, a estimativa é que os recursos destinados ao programa atinjam a cifra de R$ 90 milhões, segundo a secretária de Desenvolvimento Social de Goiás, Lúcia Vânia.

O passe Livre Estudantil é um dos principais programas da política de valorização da juventude do Governo de Goiás. Em 2019, foram investidos mais de R$ 120 milhões em projetos que têm como objetivo garantir o acesso dos jovens à educação e qualificá-los para o mercado de trabalho. O Passe Livre Estudantil e o jovem Aprendiz são os programas de maior alcance. No programa Jovem Aprendiz, em 2019, foram investidos R$ 47,9 milhões Atualmente, são 2.239 jovens aprendizes beneficiados em 209 municípios de Goiás.

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), um dos braços operacionais do Gabinete de Políticas Sociais do governo de Goiás, vem reformulando a política estadual da juventude, sem deixar de executá-la simultaneamente. Segundo Lúcia Vânia, essa reestruturação obedece aos critérios da realidade orçamentária, vulnerabilidade social e efetividade dos programas a partir do acompanhamento e fiscalização de ações.

“Esse novo conceito visa atender o maior número de beneficiários, observando a efetividade dos programas e projetos com o objetivo de realmente modificar a realidade da juventude de Goiás”, afirma a secretária.

O Jovem Aprendiz está entre os programas que vêm passando mudanças, visando a adoção de uma metodologia que capacitará o aprendiz também para a iniciativa privada, não incorporando o jovem exclusivamente na administração pública. O edital dessa nova modalidade de qualificação está sendo elaborado e novo programa deve ser lançado ainda no primeiro semestre deste ano.