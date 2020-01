Clube Retrô participa de pré-carnaval

Uma das bandas queridinhas do goiano, o Clube Retrô é presença confirmada no maior pré-carnaval de Goiânia. O grupo se apresenta no dia 15 de fevereiro no Bloco do Cerrado e já prepara canções que marcaram épocas, como axés retrôs, pop, lambada entre outros hits dançantes que todo mundo conhece e canta em coro.

O baterista e fundador da banda, Jason Veronez, conta que o grupo é composto por cinco pessoas e surgiu em 2014 com a proposta de fazer relembrar clássicos com estilos mesclados. “Tocamos discoteca, pop, reggae, tudo que é de 1990 para trás, a gente toca”, ressalta. Os cinco integrantes têm a música como principal atividade de dedicação. Jason define o público do Clube Retrô como o mais animado e fiel de todos! Mais informações no Cerrado Bar, na Avenida T-3, 2456, no Setor Bueno.