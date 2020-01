Tampinhas viram recurso para castração de animais

Segundo levantamento do Instituto Pet Brasil (IPB), divulgado no ano passado, a maior população de animais domésticos no Brasil é de cães e gatos, sendo mais de 54 milhões de cachorros e quase 24 milhões de felinos, num total de 78,1 milhões de animais. Para manter a saúde dos pets em dia, umas das principais orientações dos especialistas é a castração.

A cirurgia no início da vida do animal previne uma série de doenças e também é uma medida eficaz de controle populacional, conforme explica o médico veterinário Marcelo Borba. De acordo com ele, a castração diminui em até 90% o risco de desenvolvimento de doenças relacionadas à parte reprodutiva, como tumores e infecções; tanto em machos quanto em fêmeas; além de também contribuir para a manutenção da imunidade alta, o que ajuda a reduzir a ocorrência de outras doenças.

Para contribuir com a castração de animais em situação de rua em Goiânia, a farmacêutica e servidora pública aposentada, Regina Célia Menezes, idealizou o projeto Tampatas. Trata-se de uma campanha solidária que arrecada tampinhas de embalagens pets para reciclagem. Atualmente são mais de 200 pontos de coletas, entre eles o Hotel Go Inn Estação da Moda Goiânia, único da categoria que é parceiro da campanha e que tem ponto de arrecadação e coleta.

A castração põe fim ao ciclo do abandono e evita as consequências como maus tratos e problemas de saúde, é o que afirma a idealizadora e organizadora do projeto, Regina Célia Menezes. Segundo ela, a iniciativa não só protege os animais, como também é uma questão de saúde pública e sustentabilidade. “Tampas plásticas que iriam para o lixo e virariam mais um resíduo em aterros sanitários têm um rumo diferente, a reciclagem. Então o projeto é uma reação positiva em cadeia. A população animal é beneficiada, a sociedade, o meio ambiente e também movimenta a economia das cooperativas e de famílias que vivem delas”, afirma.

Todas as tampinhas arrecadadas são vendidas para cooperativas e revertidas em castração da população de cães e gatos da capital goiana. “Para castrar um gato é necessário 120 kg de tampinhas. Já para cachorro é o dobro”, afirma Regina.