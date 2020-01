7 dicas para ampliar sua empregabilidade

O Brasil vive um cenário de retomada econômica. Historicamente, um dos últimos índices a voltar a se recuperar é o mercado de trabalho. Nesse quesito, em 2019, o número de vagas temporárias abertas para o período de fim de ano deu indícios da recuperação do mercado: ao todo, devem ser admitidas 570 mil pessoas no Brasil, aumento de 13,86% em relação ao ano anterior, de acordo com o levantamento realizado pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem). As projeções da Assertem são de que, dos 570 mil temporários, cerca de 15% devem garantir postos de trabalho definitivos.

Para quem está buscando voltar ao mercado de trabalho, garantir uma vaga definitiva enquanto está na condição de temporário ou mesmo busca novas oportunidades, veja 7 dicas para garantir a sua empregabilidade, segundo Marcos de Abreu, presidente do Grupo Employer.

Esteja antenado

O primeiro passo é relativamente simples: procure boas fontes de informação e acompanhe as novidades do mundo. Leia jornais e sites de credibilidade para ter argumentos e estar conectado à realidade. Se possível, procure sempre ampliar o seu nível cultural, incluindo bons filmes e livros em seus hábitos diários. As empresas procuram pessoas antenadas e com repertório: afinal de contas, quanto maior o conhecimento, maior a possibilidade de encontrar soluções e de oferecer ideias criativas.

Continue estudando

Não se trata necessariamente de pós-graduação, mestrado, doutorado ou um curso universitário. A internet está recheada de cursos e palestras gratuitas que podem servir como aliados para o seu conhecimento. Além disso, atividades não ligadas à atuação profissional podem ser ótimas: uma pessoa mais tímida fazer um curso de teatro, por exemplo. O importante é continuar estudando, demonstrando o interesse em se tornar uma pessoa e um profissional melhor.

Mantenha-se atualizado às novidades tecnológicas

Procure saber quais são os conhecimentos necessários de tecnologia para as vagas de emprego buscadas. Há um novo software que está sendo usado pelas empresas? Procure fazer o seu download ou assistir vídeos sobre o seu funcionamento. Ter esse conhecimento pode se tornar um diferencial no momento de selecionar o currículo ou mesmo na hora de escolher o candidato adequado para preencher uma vaga.

Saiba os salários compatíveis com a sua área de atuação

É provável que, na entrevista, apareça a pergunta: “qual a sua pretensão salarial?” Nesse caso, é importante buscar boas referências para não mencionar um valor fora da realidade do mercado. Uma das sugestões é o uso do aplicativo Salário BR. A startup atualiza, a cada noite, as médias salariais do mercado brasileiro, a partir da base de informações do Banco Nacional de Empregos (BNE). É possível obter resultados com filtro do porte da empresa, experiência do profissional, região do país, gênero e idade.

Desenvolva habilidades comportamentais

Saber trabalhar em grupo e ter a habilidade para se comunicar com colegas e com funções superiores são, em algumas companhias, mais valorizadas do que os aspectos técnicos. É sempre difícil fazer uma avaliação pessoal a respeito de suas características pessoais, mas procure compreender os pontos a melhorar e seus pontos fortes – para que sejam ainda mais destacados.

Foco na solução

Uma crítica recorrente de gestores são as pessoas focadas no problema e não em encontrar soluções. Mais do que pontualidade, dedicação e flexibilidade, é o olhar criativo e a capacidade para encontrar a resolução de situações que, por vezes, parecem complexas e nem sempre estão relacionadas ao seu setor de atuação.

Não esqueça do networking

Relacione-se com pessoas de diversos meios e áreas. Lembre-se: o networking deve ser feito quando se está empregado e não somente nos momentos de transição. Procure participar dos eventos organizados pela sua empresa, faça visitas a clientes e prospects e esteja disposto a trocar ideias com colegas em encontros formais ou informais.