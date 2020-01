Começam as aulas nos Cmeis

Mais de 30 mil crianças dos centros municipais de Educação Infantil (Cmei) de Goiânia iniciam nesta quinta-feira, 30, o ano letivo de 2020.

A instituição, que atende 166 crianças de seis meses a quatro anos e 11 meses, recepciona os educandos com a presença do secretário, Marcelo Costa, e equipe diretiva da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). Na ocasião, será anunciada a criação de 175 vagas em tempo integral, para crianças de 4 e 5 anos da região.

Escolas

As aulas do Ensino Fundamental e Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja) têm início na segunda-feira, 3 de fevereiro, para cerca de 74 mil alunos. A alteração do início do ano letivo nas escolas têm como propósito dar mais subsídio às escolas quanto ao acolhimento e a organização dos tempos e espaços escolares para a rotina dos educandos.

Os dois dias a mais no planejamento pedagógico das escolas, 30 e 31 janeiro, também foca em apresentação dos resultados do Sistema de Avaliação Educacional do Município de Goiânia (Avalia Goiânia) e apresentação de propostas para aprendizagens dos alunos, aliado à implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As ações são abertas para a participação da comunidade escolar.