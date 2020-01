Rombo previdenciário bate recorde

Nesta quinta-feira, 30, a Secretaria do Tesouro Nacional informou que o déficit previdenciário total atingiu R$ 318,441 bilhões em 2019, com alta de 10% frente ao patamar do ano anterior, ou seja, R$ 289,413 bilhões, valor corrigido.

O valor é referente a soma dos rombos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sistema público que atende aos trabalhadores do setor privado, dos Regimes Próprios dos Servidores Públicos (RPPS) da União, além do sistema dos militares e do Fundo Constitucional do DF (FCDF).

O aumento do déficit previdenciário do país, de 2018 para 2019, foi de R$ 29 bilhões, segundo números do Ministério da Economia. O valor do rombo, no ano passado, foi o maior da série histórica.