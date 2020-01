Ronaldo Caiado Gustavo Mendanha firma parcerias entre Estado e município

O governador Ronaldo Caiado se reuniu no Palácio Pedro Ludovico Teixeira na tarde desta quinta-feira, 30, com o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Ambos acompanhados de secretários e assessores, o encontro abordou parcerias que podem ser firmadas entre Estado e município, com foco no cidadão. “Quero que me tenha como aliado para nós melhorarmos a qualidade de vida do povo”, manifestou o governador.

Caiado disse que as demandas municipais são reivindicações justas e, enquanto governador, luta para atendê-las o quanto for possível. “Elas terão total esforço da nossa parte, a exemplo do nosso empenho em resolver o problema de água e esgoto da cidade”, salientou.

Na tarde de hoje foi assinada, pelo governador, uma ordem de serviço que autoriza a construção dos Linhões Central e Sul. Quando concluídos, vão abastecer diversos bairros de Aparecida de Goiânia com água tratada do Sistema Mauro Borges.

Demandas

O prefeito de Aparecida de Goiânia apresentou demandas das mais variadas áreas, passando por segurança pública, esporte, educação e infraestrutura. Na saúde, por exemplo, propôs que o Estado firme um convênio para colocar o Hospital Municipal em pleno funcionamento. Hoje, somente uma parte dele é utilizada.

Na área da educação, Mendanha pediu prioridade na reforma de escolas construídas com alvenaria e placa. A reunião passou, ainda, pela área da tecnologia, onde o prefeito sugeriu uma parceria com a Polícia Civil para utilização do banco de dados dentro de um data center do município.

Quanto às demandas da habitação, o governador lembrou os esforços empenhados para regularizar e escriturar todas as áreas de Aparecida de Goiânia, estendendo a ação também para o restante do Estado.