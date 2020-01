Saneago assina ordem de serviço para início das obras dos Linhões Central e Sul

O Governo de Goiás, por meio da Saneago, assina nesta quinta-feira, 30, as ordens de serviço para o início das obras de construção dos Linhões Central e Sul, que levarão água tratada do Sistema Mauro Borges, em Goiânia, para abastecer o município de Aparecida de Goiânia.

Ao todo, são três contratos. O primeiro, no valor de R$ 27.672.716,76, abrangerá as obras e serviços da etapa 2 do Linhão Central. A obra terá duração de 12 meses e vai incluir a implantação das redes de distribuição de água do Centro de Reservação Vila Oliveira, projetado para abastecer cerca de 45 mil habitantes, e a construção de três subadutoras, com comprimento total de 13 km, que vai interligar os reservatórios Parque Amazônia, Veiga Jardim, Vila Oliveira e Morada dos Pássaros.

A segunda ordem de serviço será para o início das obras da etapa 3 do Linhão Central. A obra, que tem um investimento de R$ 13.751.519,33, terá duração de oito meses.

Nesta etapa, será feita a implantação do Centro de Reservação Veiga Jardim, das Estações Elevatórias de Água Tratada Veiga Jardim/Morada dos Pássaros e Veiga Jardim/Vila Oliveira, além das redes de distribuição de água dos bairros atendidos pelos Centros de Reservação Parque Amazônia e Veiga Jardim.

O terceiro contrato, no valor de R$ 25.355.716,40, destina-se à execução de obras do Linhão Sul, que deverá ser concluído em 30 meses. Essa etapa abrange a implantação de oito Centros de Reservação (CR), uma estação elevatória de água tratada, duas adutoras de água tratada, 205 km de rede de distribuição de água com 5.494 ligações e a perfuração e interligação de 6 poços.

Juntos, esses novos centros de reservação vão beneficiar até 328 mil pessoas em mais de 50 bairros de Aparecida de Goiânia.