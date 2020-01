Almoço de sexta-feira no Shopping Cerrado terá samba e choro ao som de piano

Nesta sexta-feira, 31, o almoço no Shopping Cerrado será marcado por uma apresentação especial. O público poderá conferir músicas de grandes nomes do samba e do choro ao som do piano de Kaio Victor. O músico se apresentará a partir do meio-dia, na praça de alimentação do centro de compras, com entrada franca.

Pixinguinha, Adoniran Barbosa e Ernesto Nazareth são alguns dos nomes que integram o setlist de Kaio Victor, que já contabiliza 10 anos de carreira. Além do piano, ele também toca saxofone, flauta transversal, clarineta, bateria, harpa, teclado, violão e violino e ainda canta.