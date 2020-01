Mulheres Goianas se reúnem com diretoria do Atlético em protesto a contratação do goleiro Jean

Na próxima terça-feira, 4, a diretoria do Atlético Clube Goianiense e as representantes do Coletivo Mulheres Goianas vão se reunir para atender a um ofício protocolado pela entidade, que no último domingo promoveu um ato de repúdio à contratação do goleiro Jean, na porta do estádio Olímpico Pedro Ludovico, onde ele faria sua estreia no time goiano.

A entidade representativa de grupos de mulheres convidou os dirigentes da agremiação a iniciarem uma conversa para que pudesse lhes apresentar “proposta de trabalho conjunto, que extrapola os gramados do futebol: uma campanha publicitária para nos ajudar a dizer não à violência contra as mulheres!”

Ainda no ofício, explicaram: “Nossa luta não é apenas contra uma pessoa e nem contra a contratação de um profissional do futebol, mas contra a cultura do estupro, do assédio, da violência e do feminicídio, que atingem altíssimos índices em nosso Estado”.

Assinam os documentos as seguintes entidades:

1. Coletivo de Mulheres Goianas

2. #ApartidA

3. Articulação de Mulheres Brasileiras de Goiás

4. Associação Mulheres na Comunicação

5. Bloco Não é Não

6. Centro Popular da Mulher de Goiás – CPM/UBM-Goiás

7. Cine Club Bandidas

8. Coletivo de Mulheres do Cerrado

9. Coletivo de Mulheres da Região Noroeste

10. Coletivo ParaTodos / ParaTodas

11. Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil

12. Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduíno

13. Coordenação Negras e Negros de Goiás

14. Deputada Adriana Accorsi

15. Federação de Mulheres de Goiás

16. Forum de Mulheres Negras do Estado de Goiás

17. Grupo Maria’s

18. Grupo de Mulheres Negras Calunga

19. Imprensa Criativa

20. Indique uma mana

21. Instituto Unbuto – Ceres

22. Movimento Ago

23. Movimento de Mulheres Olga Benário

24. Movimento de Mulheres da Resistência na Suécia

25. Policiais Antifascismo

26. Sindicato dos Jornalistas de Goiás – Sindjor-Goiás

27. Sindicato dos Trabalhadores na Saúde – Sindsaude

28. Rede Goiana de Mulheres Negras

29. Projeto “A cultura” contra a cultura do estupro

30. União Estadual dos Estudantes – UEE-Goiás

31. União Nacional dos Estudantes – UNE