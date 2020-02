Plano para tirar Moro da disputa de 2022 é uma vergonha, diz líder do Podemos

O líder do Podemos na Câmara, deputado federal José Nelto (GO), criticou a manobra de líderes políticos para retirar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, das eleições de 2022. A estratégia seria indicá-lo ao Supremo Tribunal Federal e depois aprovar no Congresso uma lei que prevê quarentena de seis anos para juízes e membros do Ministério Público que decidirem deixar a carreira e disputar eleições. Com isso, Moro ficaria impedido de disputar as eleições seguintes.

“Haverá uma queda de braço dura contra quem quer prejudicar o ministro Sérgio Moro”, adverte Nelto.

O líder do Podemos classifica o projeto como antidemocrático.

“Vamos mobilizar a opinião pública para enterrar essa proposta”, assegura o líder do Podemos.

A proposta, apresentada na Câmara dos Deputados em novembro de 2019, altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para estabelecer novos prazos de desincompatibilização para cargos que se submetem à vedação constitucional de filiação partidária, como é o caso de juízes e membros do Ministério Público. Ela será analisada, inicialmente, na Comissão de Constituição e de Justiça.

“Querem banir da vida pública os bons e deixar os maus. Isso é uma vergonha”, protesta José Nelto.