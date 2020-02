Terça Gastronômica chega a sua 10º edição com novidades  

A cartela de promoções da “Terça Gastronômica”, promovida pelo Flamboyant Shopping, foi renovada e desta vez, será válida por três meses. No período de 04 de fevereiro a 28 de abril de 2020, exclusivamente às terças-feiras, os clientes podem conferir uma seleção de 33 ofertas nos estabelecimentos participantes.

As opções incluem diferentes pratos, bebidas variadas e combos especiais. No quesito descontos, a nova cartela de promoções traz percentuais de 15% a 30%. Há ainda, opções como compre um e leve dois, pratos que em dias normais custam R$59,90, mas nas terças-feiras da promoção ficam disponíveis pelo valor de R$29,90, além de carnes, saladas, massas e lanches. Oportunidade para aqueles que desejam aproveitar as vastas experiências gastronômicas do shopping, sempre das 10h às 22h30.

Para participar da promoção, basta apresentar o cupom de desconto e/ou o print da oferta (publicado nos stories do perfil do Instagram do shopping ou no aplicativo Flamboyant), no guichê de pagamento de um dos restaurantes e/ou quiosques de alimentação que aderirem à promoção.

Confira a relação das lojas/restaurantes participantes:

A Cantina

2. Bapi Alimentos

3. Bio Mundo

4. Boali

5. Bob’s

6. Cacau Show

7. California Coffee

8. Casa Bauducco

9. Casa do Pão de Queijo

10. Chocolates Brasil Cacau

11. Companhia do Grelhado

12. Divino Fogão

13. Flow

14. Fon Pin

15. Jerivá

16. Jin Jin

17. Kanpai Blue

18. McDonald’s

19. Montana Grill

20. Mr Cheney Cookies

21. OAK Berry

22. Pizza Hut

23. Popcorn Gourmet

24. QG jeitinho Caseiro

25. Spoleto

26. Subway

27. Sussa

28. Tartuferia San Paolo

29. The Cookies and Brownies

30. Tokai Express

31. Toscha Arabian

32. Tribo Virtual

33. Vivenda do Camarão